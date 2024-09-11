Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum - Son Dakika
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Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum

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Bu ay meslektaşı Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Pınar Deniz, hamile olduğunun müjdesini verdi. ''Kıpkırmızı oldum'' diyerek mutluluğunu dile getiren Deniz, nerede evleneceğini söylemedi. Çift, 17 Eylül'de Roma Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturacak.

11.09.2024 07:50
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Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Bu ay içinde nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten bebek müjdesi de geldi.

"EVLENİYORUZ, ÇOK MUTLUYUZ"

Harika Çılgınlar, Kral Kaybederse ve İşgal Günlerinde Aşk gibi bütün dev prodüksiyonlu dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Pınar Deniz, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Pınar Deniz, 1,5 aylık hamile olmasıyla ilgili sorular üzerine "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine nikah yerini söylemekten kaçınırken gazeteci Birsen Altuntaş çiftin 17 Eylül'de Roma Başkonsolosluğu'nda evlenecek.

Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Eylül, Roma, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Volkan SAVCIOĞLU: Sanki benim bildiğim önce evlenip sonra hamile kalınıyordu ama neyse çok mutluymuş bu seferlik böyle olsun bidakine illaki olacak dikkat eder artık . 77 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Zina çoğaldı Zina. Ahir zaman… 67 4 Yanıtla
  • Ali Özdemir: Akıl tutulması normallestirme projesi . toplumsal yozlaşma, kültür, ahlak bozma adımları yazık ki ne yazık utanç verici. Allah çocuklarımızı gelecek için korusun. 52 2 Yanıtla
  • Emre Osman: şu ahir zamanda başımıza taş yagmuyorsa, ebabiller bizi taşlamiyorsa yatıp kalkıp dua etmeliyiz. 41 3 Yanıtla
  • Ali Öztürk: Eskiden evlilik dışı Zina sonucu hamile kalındığında apar topar evlenilir ve bu durum saklanmaya çalışılırdı. Söylemeye utanacak olanın zaten yapmaması lazım gerçi... Şimdi açıktan söylenebiliyor... Ne diyelim, Allah çocuklarımızı doğru yoldan saptırmasın ve doğru yoldan sapmamış insanlarla karşılaştırsun 25 1 Yanıtla
  • Şükrü null: yazmayim en iyisi 1 0 Yanıtla
  • hayriye orman: Mutluluklar.. 0 0 Yanıtla

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