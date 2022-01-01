Anne olmaya hazırlanıyor! Hamilelik pozları verdi

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi.

4 AYLIK HAMİLE

Sever ve Sünbül'ün anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. İkiz bebek bekleyen çiftten Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

KARNI BURNUNDA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü isim karnı burnunda ilk fotoğraflarını da paylaştı.

"BEREKETLİ BİR YIL OLSUN"

Yeni yılı ailesiyle kutlayan Sever, payylaştığı fotoğraflara, "Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize." notunu düştü.

Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve 2018'de Bodrum'da evlenmişti.