Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül\'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunun müjdesini veren oyuncu Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 3 aylık hamile olan oyuncunun bir kızı olacak.

28.08.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şimdilerde ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Güneşli günlerin tadını çıkarmak için Kuşadası'na giden çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Aramızda Kalsın'da yer alan habere göre, Atagül ve Doğulu çiftinin bir kız bebekleri olacak. Şimdilerde Kuşadası'nda güneşli günlerin tadını çıkaran Atagül, önceki gün siyah bikinisiyle plajda görüntülendi. Karnı oldukça büyüyen Atagül'ü gören kullanıcılar "Tam bir kız annesi olacak" yorumunu yaptı.

Bir ay önce Instagram hesabından karnını tuttuğu bir pozu yayınlayarak hamile olduğunun müjdesini veren güzel oyuncu "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Neslihan Atagül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erbay Mercan: müthiş haber acayip merak ediyorduk... 14 1 Yanıtla
  • Murat Çevre: Niye bu kadar önemli haber yapıyorsunuz gözlerim yasariyor 10 0 Yanıtla
  • Semih ince: Ulan ne sevindim anlatamam. Oh be dünya varmış. Aksama parti yapcam 8 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa: ülke 2 yıldır bu hamilelikten olacak çocuğun cinsiyetini bekliyor. 7 0 Yanıtla
  • Deniz Aydıner: Niye magazin haberlerine kuruluyorsunuz arkadaşlar?? anasayfanın kaza, ölüm, mülteci haberleriyle dolmasından iyidir.. ‘Allah analı babalı büyütsün vatana millete hayırlı bi evlat olsun’ diyebiliriz.. 5 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: Ülke olarak 3 gözle bu haberi bekliyorduk şok olduk sülalece 4 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Sizinde bebeğinizinde canı Chenneme 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Unal: cok merak ediyordum bende merakım gitti 1 0 Yanıtla

16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement