Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül\'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu

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2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şimdilerde ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Güneşli günlerin tadını çıkarmak için Kuşadası'na giden çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Aramızda Kalsın'da yer alan habere göre, Atagül ve Doğulu çiftinin bir kız bebekleri olacak. Şimdilerde Kuşadası'nda güneşli günlerin tadını çıkaran Atagül, önceki gün siyah bikinisiyle plajda görüntülendi. Karnı oldukça büyüyen Atagül'ü gören kullanıcılar "Tam bir kız annesi olacak" yorumunu yaptı.

Bir ay önce Instagram hesabından karnını tuttuğu bir pozu yayınlayarak hamile olduğunun müjdesini veren güzel oyuncu "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.