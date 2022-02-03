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Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu? - Son Dakika

Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?

03.02.2022 09:53
Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?

Star Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Annemizi Saklarken dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı dizide Zerrin'in akıbetinin öğrenilmesi, Dündar'ın sırlarının açığa çıkması, Ve Handan'ın artık çocuklarına sahip çıkması! Bu öykünün başka türlü nihayete ermesi düşünülebilir mi?

ANNEMİZİ SAKLARKEN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zerrin Demir ölmedi mi? Gaipten mesajlar! Basın hızla bu tür haberlerle kaynarken, Handan'ın zihni de her şeyden şüphe edebilir hale gelmektedir. Melek'in ona ilaçlar vermekte olduğundan habersiz, Zerrin'in hayaletinin evin içinde dolaşmaya başladığına inanır. Birileri bu inancı beslemektedir hiç şüphesiz. Ama kim? Dündar da bu sorunun yanıtını bulmaya çalışır.

Öte yandan Derya ve Bora arasında bazı duvarlar yıkılmakta, ikisi de birbirlerine karşı gerçek hislerine teslim olmaktadır. İşte bu teslim oluş, çevrelerinde olup biten her şeye aynı noktadan bakmaya başlamalarını sağlar. Ve annesinin nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden Derya, Bora'nın da gözlerini açacak, iki gencin arasında filizlenen duygular, gerçeklerin açığa çıktığı büyük bir yüzleşmenin de ateşi olacaktır. Zerrin'in akıbetinin öğrenilmesi… Dündar'ın sırlarının açığa çıkması… Ve Handan'ın artık çocuklarına sahip çıkması! Bu öykünün başka türlü nihayete ermesi düşünülebilir mi?

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Son Dakika Magazin Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu? - Son Dakika Magazin


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