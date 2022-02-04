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Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü

04.02.2022 13:18
Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü

TikTok'ta 1.6 milyon takipçisi olan 22 yaşındaki Luca Pisciotto, annesini boğarak öldürmeye çalışan üvey babasının elinden kurtarmaya çalışırken, üvey baba tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Belçika'nın Liege kentinde yaşayan genç TikTok fenomeni Luca Pisciotto, şiddet gören annesini kurtarmaya çalışırken canında oldu. 22 yaşındaki hayata gözlerini yuman fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ÜVEY BABASI HER YERDE ARANIYOR

Genç fenomen, annesini boğmaya çalışan üvey babası Pietro R.'nin elinden kurtarmaya çalıştı. Çıkan arbede bıçaklanan fenomen hayatını kaybetti. Luca'ya sağlık yardımının geciktiği iddia edilirken üvey baba Pietro R. olay sonrası kaçtı. Daha önce de suç kaydı bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.

TikTok fenomeni Luca Pisciotto, annesini kurtarmaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü
TikTok fenomeni Luca Pisciotto, annesini kurtarmaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü
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Belçika, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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