Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü

Belçika'nın Liege kentinde yaşayan genç TikTok fenomeni Luca Pisciotto, şiddet gören annesini kurtarmaya çalışırken canında oldu. 22 yaşındaki hayata gözlerini yuman fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ÜVEY BABASI HER YERDE ARANIYOR

Genç fenomen, annesini boğmaya çalışan üvey babası Pietro R.'nin elinden kurtarmaya çalıştı. Çıkan arbede bıçaklanan fenomen hayatını kaybetti. Luca'ya sağlık yardımının geciktiği iddia edilirken üvey baba Pietro R. olay sonrası kaçtı. Daha önce de suç kaydı bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.