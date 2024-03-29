Antalya\'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti.
Tamer Karadağlı'ya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten cevap gecikmedi.
"BİNANIN ONARIM İŞLERİ BAKANLIĞA AİTTİR"
Karadağlı'nın sözlerinin ardından Halk TV'nin yayınına bağlanan Muhittin Böcek ise şu ifadelerle cevap verdi: "Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış.
Genel Müdürleri Tamer Karadağlı'yı siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne açık çağrı yapıyorum.
Belediye'nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir.
Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi."
"BU YAPTIĞI ÇOK UCUZ BİR SİYASİ YÖNTEMDİR"
"Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir.
Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya'ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir"
"İSTERSE TURİZM ŞEHRİNDE RUHSAT VERİLMEYEN TESİSLERİ KONUŞABİLİRİZ"
"Tiyatroyu, operayı genel müdür isterse gelip bizimle tabii ki konuşabilir ama geldiğinde tabii destekledikleri adayın Kepez'de açtığı ve kadın erkek birlikte girilemeyen yüzme havuzlarını da konuşabiliriz kendisiyle. Biz kültür sanat çağdaşlık derken turizm şehrinde ruhsat verilemeyen tesisleri de konuşabiliriz isterse."
TAMER KARADAĞLI: SAYIN BAŞKAN PROTOKOLÜ DİKKATLİ OKUYUN
Tamer Karadağlı da sosyal medya hesabından Böcek'i etiketleyerek "Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız. Protokolümüzdeki maddeyi okuyorum 'Protokol sürecinde meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları belediye tarafından.
Basit ve kullanışa bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masrafları ise bakanlığa aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı o binada sadece kiracı. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi.
da, nereli?
Son Dakika › Magazin › Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'nın şikayet ettiği bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çıktı.
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