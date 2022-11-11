Hollywood yıldızı canlı yayında pantolonunu indirdi - Son Dakika
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Hollywood yıldızı canlı yayında pantolonunu indirdi

11.11.2022 15:44

Jimmy Kimmel şova katılan Aquaman filminin yıldızı Jason Momoa, geleneksel Hawai peştamalını göstermek için canlı yayında pantolonunu indirdi.

Hollywood'un yıldız oyuncularından Jason Momoa, yaptığı hareketle yayına damga vurdu. 43 yaşındaki oyuncu, geleneklere ne kadar bağlı olduğunu göstermek istedi ancak yöntemi çok farklı oldu.

SOYUNMAYA BAŞLADI

Momoa'ya, yayında oyuncuya balığı avlarken giydiği tanga benzeri kıyafeti soruldu. Jason Momoa soruya cevap verirken bir anda ayağa kalktı ve ceketini ve gömleğini çıkarıp soyunmaya başladı. İlginç tanga iç çamaşırıyla kameranın önünde duran Momoa, izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi
Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi
Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi
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Jimmy Kimmel, Jason Momoa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood yıldızı canlı yayında pantolonunu indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollywood yıldızı canlı yayında pantolonunu indirdi - Son Dakika
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