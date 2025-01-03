Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama

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Bir süredir kızı Tuğçe Tayfur ile arası bozuk olan ve soyadı krizi yaşayan Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatının ardından eski eşi Necla Nazır'dan açıklama geldi.

03.01.2025 09:37  Güncelleme: 09:46
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Arabesk müziğin en sevilen isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti. Sevenleri veda mesajlarını art arda paylaşırken, eski eşi Necla Nazır da sessizliğini bozdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur, yarın saat 12.00'da İstanbul'da AKM'de yapılacak törenin ardından Emirgan Çınaraltı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Arabesk Müziğin Efsane İsmi Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur

TAYFUR İLE KIZI ARASINDA SOYADI KRİZİ

Öte yandan; uzun zamandır kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla hafızalara kazınan Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadı ile marka kurmasına çok kızarak mahkeme kararıyla soyadını kullanmasına engel olmak istemişti. Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur arasındaki krize anne Necla Nazır da dahil olarak kızının Instagram hesabından video paylaşan Nazır, şöyle konuşmuştu:

"Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var.

Ferdi Bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız.

Evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar."

Ferdi Tayfur\'un vefatı sonrası Necla Nazır\'dan açıklama

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Acitasyon Yapma Bunu Daha Önce Düşünecektin 7 11 Yanıtla
  • Yılmaz Güngördü:
    Necla Hanım sizin bu inat olaylarınız size asla bir fayda saglamaz kırmızı çizgim dediğiniz evladınız da ahirette size şefaatçi olmayacak inat Allah katında çok günah bu inatlarınız yüzünden pek çok babayı evladıyla düşman ediyorsunuz ondan sonra cennet istiyorsunuz olmadı Necla nazır olmadı 9 3 Yanıtla
  • Diyojen Öz:
    O HEPİMİZİN BABASI Şimdi yok bence herkez susmalı 5 6 Yanıtla
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