Cansever'in Tartışmalı Klibi Youtube Top 100 Songs Turkey Listesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Cansever'in Tartışmalı Klibi Youtube Top 100 Songs Turkey Listesinde

24.08.2022 21:56
Cansever'in Tartışmalı Klibi Youtube Top 100 Songs Turkey Listesinde

Arabesk müziğin usta ismi Cansever "Ondan Ver Bana" isimli şarkısının tartışmalı klibiyle Youtube'da Top 100 Songs Turkey listesine girdi.

En Popüler 100 Şarkı Türkiye listesinde 64. sırada yerini alan şarkı özellikle Z kuşağı tarafından çok sevildi.

?

TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında da paylaşım rekorları kıran şarkısıyla ilgili olarak Cansever "Ben 7'den 77'ye herkese hitap etmek için farklı projeler üretiyorum. Bu projemin özellikle de gençler tarafından sevilmesi, Z kuşağına hitap etmek beni çok mutlu etti. Dinleyen, beğenen, paylaşan herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer verdi.?

Söz ve Müziği Cansever, aranjesinde ise Akmal Azimov imzası bulunan klibin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas yer aldı. "Ondan Ver Bana" isimli şarkı Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alırken video klibi de Cansever Official'de yayınlandı.

YORUMLAR
500
ABD'nin Rusya uyarısı Türk şirketleri nasıl etkileyecek? ABD'nin Rusya uyarısı Türk şirketleri nasıl etkileyecek? Arnavutluk Başbakanı Rama: 'Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı' Arnavutluk Başbakanı Rama: 'Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı'
Kaynak: Snob Magazin

Cansever, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansever'in Tartışmalı Klibi Youtube Top 100 Songs Turkey Listesinde - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:56:31. #1.13#
SON DAKİKA: Cansever'in Tartışmalı Klibi Youtube Top 100 Songs Turkey Listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement