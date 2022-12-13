Burak Özçivit, sert tepkilerin ardından Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi - Son Dakika
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Burak Özçivit, sert tepkilerin ardından Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi

13.12.2022 09:58

Aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçlamasıyla gündem olan ABD'li aktör Kevin Spacey ile Katar'da bir araya gelen Burak Özçivit'e tepki yağmıştı. Özçivit, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları kaldırdı.

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'a giden Burak Özçivit, bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluştu. Spacey ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özçivit, gelen tepkilerin ardından harekete geçti.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımın ardından ünlü isimlerin ve sosyal medya kullanıcılarının hedefi olan Burak Özçivit, eleştirilere cevap vermedi. Sessizliğini koruyan Özçivit, gelen yorumların ardından 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Burak Özçivit, gelen tepkilerin ardından Kevin Spacey ile fotoğraflarını sildi

KEVIN SPACEY İLE BULUŞTU

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da bir araya gelerek maç izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum geldi.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar verdiği için sosyal medyada gündem olan Burak Özçivit için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı. Oyuncu Tuba Ünsal da Özçivit'i sert sözlerle eleştirerek "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit, gelen tepkilerin ardından Kevin Spacey ile fotoğraflarını sildi

KEVIN SPACEY HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

ABD'li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan Hollywood yıldızı Kevin Spacey'e dava açmıştı. Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü. Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkmış ve kefaletle koşulsuz serbest bırakılmıştı.

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SON DAKİKA: Burak Özçivit, sert tepkilerin ardından Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi - Son Dakika
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