Aramızda Kalmasın Programında Bahar Dizisiyle İlgili İddia Ortaya Atıldı

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Aramızda Kalmasın programında Bahar dizisi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Yönetmen asistanına küfür

Söylenenlere göre, Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar geçtiğimiz günlerde kendisine sahnenin süresi ile ilgili sette soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü bir konuşma yaptı.

Yönetmen resti çekti

Asistan durumu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a bildirdi. Yönetmen ekibine hiç kimsenin hiçbir suretle saygısızlık yapamayacağını söyleyerek seti paydos etti.

Demet Evgar'a özür diletildi

Yönetmen Demet Evgar'ın özür dilemediği takdirde sete geri dönmeyeceklerini de belirtti. Bu durum karşısında Demet Evgar da ağlayarak ve af dileyerek durumu düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

"Demet Evgar sorun çıkarıyor"

Müge Dağıstanlı, dışarıya sızan konuşmalar ve iddialar diyerek şunları anlattı: "Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, Kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi."

Bu sebeplerden dolayı sette huzursuzluk başladığı iddia edildi.