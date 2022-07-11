Arda Turan'ın eşi Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirdi... Aşırı filtreden dünyaca ünlü aktör de nasibini aldı - Son Dakika
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirdi... Aşırı filtreden dünyaca ünlü aktör de nasibini aldı

11.07.2022 13:17

Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Wimbledon tenis turnuvasının finali için Londra'ya gitti. Tom Cruise'u gören Aslıhan fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Aslıhan'ın fotoğraf çekerken uyguladığı filtreden dünyaca ünlü oyuncu da nasibini aldı. Sosyal medyada Aslıhan Yuran ti'ye alınırken, Tom Cruise'un aşırı filtreden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya dönüştüğü ifade edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ve tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline katılan Arda Turan ve Aslıhan Turan çifti sosyal medyada gündem oldu.

FİLTREYİ ABARTTI

Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan ikili, büyük final öncesi Londra'da gezmeye çıktı. Ünlü çift, birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aslıhan'ın paylaşımı ise sosyal medyada esprilere konu oldu. Paylaşımında filtreyi abartan Turan, Tom Cruise'u adeta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzetti.

Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu
Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu
Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu
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Son Dakika Magazin Arda Turan'ın eşi Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirdi... Aşırı filtreden dünyaca ünlü aktör de nasibini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'ın eşi Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirdi... Aşırı filtreden dünyaca ünlü aktör de nasibini aldı - Son Dakika
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