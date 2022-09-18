Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım

18.09.2022 22:37

Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra uzun süredir kameralardan uzak kalan oyuncu Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitem dolu ifadelere yer verdi.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almasının ardından inzivaya çekilen ve son olarak geçtiğimiz hafta Ömer Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Uğur Pektaş, yıllar süren sessizliğini sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile bozdu.

"EŞİMİZİN EN MAHREM YERİ RUHUMUZ İÇİNDİR"

Eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem eden Pektaş, "Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orda burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..."dedi.

Uzun süredir sırra kadem basan Uğur Pektaş, sessizliğini yıllar sonra bozdu! Sitemi var

"GERÇEKTEN SEVEN PAYLAŞIR MI?"

Pektaş, paylaşımını şöyle sürdürdü: "Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın acaba yine de? Bakın ben şu durumdayım, bu durumdayım diye....Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için... Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine... İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et..."

Uzun süredir sırra kadem basan Uğur Pektaş, sessizliğini yıllar sonra bozdu! Sitemi var
YORUMLAR
500

Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım
22:36 Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor
22:24 Ankaragücü siftah yaptı! Sivasspor'u sahasında 2-1 yenen Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini aldı
22:00 Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Alanyaspor engeline 5 golle geçti
21:40 Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:35 Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Yasin Kol küme düşürülüyor!
20:56 Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı
20:43 Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler
20:43 Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 22:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement