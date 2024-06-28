Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti

18 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapmasıyla ilk bölümden beri ekipte yer alan usta yönetmen Orhan Oğuz da veda etti. Ayrılığın ardından bir veda mesajı yayınlayan Oğuz, ''Diziden ayrıldım, ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim'' dedi.

28.06.2024 15:29
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18 yıldır Kanal D ekranlarında yer alan ve kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ile Şevket Çoruh'un kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz da çekimlerin bitmesiyle ekibe veda etti.

"EMEKLERİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar ekibinden ayrılan Orhan Oğuz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti
Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Orhan Oğuz, 24 Mart 1948 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Kariyerine fotoğrafçı olarak başladı ve on altı yaşında kamera asistanlığı ile sinemaya adım attı. Arkadaş gruplarıyla dört kısa film gerçekleştirdi ve fotoğraf ile resim sergileri açtı. 1978 yılından sonra görüntü yönetmeni olarak birçok ünlü yönetmenle çalıştı. Oğuz, Arka Sokaklar'ın yanı sıra Umudumuz Şaban, Devlet Kuşu, Gol Kralı, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban gibi birçok filmin yönetmenliğini üstlendi.

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa tufan: Yeter artık bi finalle sonlandırsınlar 7 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: kabak tadınıda geçti 4 3 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: ara vermeden devam edin ,oyuncular kalite olunca dizide güzel oluyor,bi 18 sezon daha bıkmadan seyrederim..... 4 2 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu: evini arabasını yazlığını almıştır yeter 0 0 Yanıtla
  • Fatıh Aydın: Rıza bey gidiyor sağlık olsun en azından onu izleyip Türkiye deki kanun ların işlediği inanmaya çalışıyor dum 0 0 Yanıtla
  • Isa Ataman: Teşekkürler Orhan hocam bundan sonraki hayatında sağlıklı bir yaşam sürmen dileklerimle 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti - Son Dakika
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