Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusu Perihan Ünlücan makyajsız yakalandı

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde "Avukat Başak" rolüne hayat veren Perihan Ünlücan (37), geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlücan'ın makyajsız hali dikkat çekti.

"HER KAHVE SİPARİŞİMDE 'AYŞE' ADINI KULLANIRIM"

Aldığı kahve bardağının üstünde Ayşe yazısını fark eden basın mensuplarına "Ayşe benim kod adım. Her kahve sipariş verdiğimde adımı 'Ayşe' diye yazarım. Çünkü R harfini söyleyemediğim için Perihan yerine Ayşe diye söylüyorum ismimi." diyerek şaşırttı.

"UZUN SÜRE EKRANLARDA OLMAK ZOR İŞ"

2 sezondur Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda olan oyuncu "Çok başarılı bir ekip ile çalışıyorum. Böyle güzel bir sette olmak benim için çok güzel bir duygu. Başarı tesadüf değildir. Uzun süre ekranlarda olmak zor bir iştir." dedi.