Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış! - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!

13.06.2022 23:20
Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!

Ünlü yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de yakın arkadaşının eşiyle görüntülenmişti. Önceki gün yine Cihangir'de görüntülenen Midyat, gazetecilere sitem etti. İşte ayrıntılar...

Aşk sorularına yanıt veren Sermiyan Midyat, "Hanımefendi yakın arkadaşımın eşi. Bence çekmeyin arkadaşlar, çok ayıp olur" dedi.

Midyat ve evli arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

Önceki gün yine Cihangir'de görüntülenen Midyat, gazetecilere sitem etti.

"BANA AYIP ETTİNİZ"

Ünlü oyuncu, "'Arkadaşının eşiyle görüntülendi diye' haber mi yapılır? Bana çok ayıp ettiniz" diyerek sitem etti.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 yılında Ankara'da doğdu. Sermiyan Midyat'ın mesleği O-oyuncu, yönetmen ve senaristliktir. Anne ve babası Kürt kökenli olan Midyat, 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz gibi duayen isimlerden tiyatro eğitimi aldı. Sermiyan Midyat, 1993'ten 1996 senesine kadar kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi aldı.

1994 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl eğitim almasının ardından devam etmeyip ayrılarak İşletme Fakültesine okumaya karar verdi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı gibi görevler aldı. Ardından, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi usta sanatçılarla birlikte çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak sahne aldı.

Birçok film ve dizide yer alan Midyat, Emret Komutanım dizisindeki Arıza Hamza rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. 2007 senesinde kurduğu Oyunbozan isimli tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü hem yazdı hem de yönetti. Aynı zamanda Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözlerini kaleme aldı.

İŞTE SERMİYAN MİDYAT FİLMLERİ

Oyuncu

Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

Ağır Romantik (2020)

Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

Ay Lav Yu Tuu (2017) (İbrahim)

Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

Sevdaluk (2014) Nadir

Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk ( Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hükümet Kadın (2013) Faruk (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

Pardon (2004) Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

Yönetmen

Ay Lav Yu Tuu (2017)

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!
Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!
Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!
Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış!

YORUMLAR
500
Cihangir'de Aşka Geldiler! Romantik Anlar Cihangir'de Aşka Geldiler! Romantik Anlar Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular 16 Eylül'e kadar devam edecek Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular 16 Eylül'e kadar devam edecek
Kaynak: Snob Magazin

Sermiyan Midyat, Cihangir, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:33:52. #1.11#
SON DAKİKA: Arkadaşının Eşiyle Görüntülenmişti... Şaşırtan Çıkış! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement