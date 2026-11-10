Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnold Schwarzenegger\'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hollywood yıldızı ve eski vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena, babasının izinden giderek profesyonel vücut geliştirme kariyerine adım attı. İlk profesyonel yarışmasında beşinci olan 29 yaşındaki Baena, daha önce kazandığı şampiyonluklarla da dikkat çekti.

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Arnold Schwarzenegger'in eski ev hizmetlisi Mildred Patricia Baena ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Babası gibi vücut geliştirmeye yönelen 29 yaşındaki Baena, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen organizasyonda ilk kez profesyonel sporcu olarak sahneye çıktı.

İLK PROFESYONEL YARIŞMASINDA BEŞİNCİ OLDU

El Segundo kentinde gerçekleştirilen yarışmada Klasik Fizik Açık kategorisinde mücadele eden Baena, beşincilik elde etti. Yarışma sırasında izleyicilerin desteğini alan genç sporcu, böylece profesyonel kariyerindeki ilk derecesini kazanmış oldu.

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

DAHA ÖNCE İKİ ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Joseph Baena'nın vücut geliştirme yolculuğunda daha önce de önemli başarılar elde ettiği öğrenildi. Mart ayında NPC Natural Colorado Eyalet yarışmasında birincilik kazanan Baena, nisan ayında Corona kentinde düzenlenen INBA Iron Gladiator organizasyonunda da Classic Physique şampiyonu oldu. Bu başarısıyla profesyonel kart almaya hak kazanan Baena, son yarışmasıyla kariyerinde yeni bir aşamaya geçti.

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor
Arnold Schwarzenegger

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Vücut geliştirme sporundan Hollywood'a uzanan kariyeriyle tanınan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena, babasının yıllar önce başarıya ulaştığı alanda kendisine bir yol çiziyor. Schwarzenegger'in desteğini de alan genç sporcu, profesyonel yarışmalarda mücadele etmeyi sürdürüyor.

Arnold SchwarzeneggerCaliforniaHollywoodMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı 25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
11:25
Trump devreye girdi Nvidia CEO’sunun yasak aşkına FBI soruşturması
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:53:13. #7.12#
SON DAKİKA: Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android