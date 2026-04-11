Artık arkadaşız diyerek duyurdu! Murat Ceylan-Sude Zülal aşkı bitti

Ekranların sevilen ismi ünlü sunucu Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den sevenlerini üzen haber geldi.

MURAT CEYLAN-SUDE ZÜLAL AŞKI BİTTİ

Survivor sunucusu Murat Ceylan ve başarılı oyuncu Sude Zülal Güler, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyordu. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı.

''ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİK''

Bir takipçisinin kendisine attığı ''Sude ile birlikte misiniz, hiç birlikte paylaşım gelmiyor'' mesajına cevap veren Murat Ceylan, ''Hayır değiliz. Kendisini çok seviyorum ancak arkadaş kalmaya karar verdik'' ifadelerini kullandı.

EVLİLİK YOLUNDA İLERLEDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kısa süre öncesine kadar evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftin ani ayrılık kararı, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.