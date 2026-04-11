Artık arkadaşız diyerek duyurdu! Murat Ceylan-Sude Zülal aşkı bitti

Ekranların sevilen ismi ünlü sunucu Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den sevenlerini üzen haber geldi.
Survivor sunucusu Murat Ceylan ve başarılı oyuncu Sude Zülal Güler, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyordu. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı.
Bir takipçisinin kendisine attığı ''Sude ile birlikte misiniz, hiç birlikte paylaşım gelmiyor'' mesajına cevap veren Murat Ceylan, ''Hayır değiliz. Kendisini çok seviyorum ancak arkadaş kalmaya karar verdik'' ifadelerini kullandı.
Kısa süre öncesine kadar evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftin ani ayrılık kararı, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
