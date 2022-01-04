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Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü - Son Dakika

Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü

04.01.2022 16:10

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Arto, bugünkü canlı yayında partneri Bircan Bali'nin eski eşiyle flört ettiğini hatta birlikte ormana gittiklerini ifşa etti. Arto'nun sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Bali ise "Ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Sivri diliyle tanınan Arto, canlı yayında Bircan Bali hakkında bir sırrı ifşa edince kimse bir şey diyemedi.

KIZI İÇİN ESKİ EŞİYLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan ve kısa süre içinde bebeği Saygı'yı kucağına alan Bircan Bali, geçtiğimiz sene iki yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Kızı Saygı için eski eşiyle görüşmeye devam eden Bali'nin Gezen ile barıştığı ileri sürüldü.

Arto, canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ifşa etti

"ESKİ KOCANLA FLÖRT EDİYORSUN, SİZİ BASMIŞLAR"

Arto ise bugünkü yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle barıştığını söyleyerek "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi. Arto'nun sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim den. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" şeklinde konuştu.

Bircan Bali, konuşmanın devamında eski eşiyle çıktığı tatilin güzel geçtiğini söyledi.

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Söylemezsem Olmaz, Bircan Bali, Beyaz Tv, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü - Son Dakika
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