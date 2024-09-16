Arto'nun acı günü! - Son Dakika
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Arto'nun acı günü!

Arto\'nun acı günü!

Ünlü şarkıcı Arto uzun süredir tedavi gören babasını kaybetti. Acı haberi Miami'de alan ünlü şarkıcı, ''Babam şimdilik hoşçakal. Nurlar içinde yat'' diyerek üzüntüsünü paylaştı.

16.09.2024 23:27
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Ünlü şarkıcı Arto'nun acı günü. 10 yıl önce annesini kaybeden ünlü isim bu kez de babasını kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadı. Acı haberi duyan Arto Miami'den apar topar İstanbul'a geldi.

"BABAM ŞİMDİLİK HOŞÇAKAL"

Çok büyük bir acı yaşayan Arto "Babam şimdilik hoşçakal. Nurlar içinde yat" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin yakın dostu ünlü işletmeci İzzet çapa ise "Canım dostum Arto başın sağolsun. Mekanı cennet olsun sevgili babanın. Nurlar içinde yatsın" diyerek ünlü isme başsağlığı dileğinde bulundu. Ünlü sanatçı Arto'ya müzik ve iş dünyasının ünlü isimlerinden taziye mesajları yağdı.

Arto'nun acı günü!

3-sayfa, Magazin, Miami, Yaşam, Arto, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arto'nun acı günü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Atilla Avan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum 68 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    adamdan nefret edenler acaip sevinmiş..ilginç bir toplumuz yaa.adamın babası ölmüş bunun ona yarın size..rahmet dileyin mefret deil. 5 0 Yanıtla
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