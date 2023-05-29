27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi - Son Dakika
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27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi

29.05.2023 14:18

27 yıllık evliliklerini bugün tek celsede bitirmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, duruşmanın görüleceği Beykoz Adliye'sine el ele geldi.

27 yıl nikah masasına oturan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldı. Duruşmaları bugün görülecek olan çift, Beykoz Adliyesi'ne de birlikte geldi. Her fırsatta dostça ayrıldıklarını ve arkadaşlıklarının devam edeceği söyleyen ikili adliyeye de el ele geldi.

"HASSAS BİR KONU, BURADA KONUŞULUR MU?"

Magazin Tadı tarafından görüntülenen çiftten Arzum Onan, sorular üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu. Böyle konuşulur mu ya?" derken Aslantuğ da sadece kolay gelsin dedi. İkili, adliyeye de el ele girdi.

27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi

"BİRBİRİMİZE OLAN SEVGİMİZ VE SAYGIMIZ DEĞİŞMEYECEK"

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, 6 Mayıs'ta Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurmuştu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."

27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"

27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi
27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi
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Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 27 yıllık evlilikleri bugün bitecek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, adliyeye el ele geldi - Son Dakika


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