Aşıklar Bu Kez Kaçamadı! İlk Kez Görüntülendiler - Son Dakika
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Aşıklar Bu Kez Kaçamadı! İlk Kez Görüntülendiler

27.06.2022 13:21
Aşıklar Bu Kez Kaçamadı! İlk Kez Görüntülendiler

Yaklaşık bir yıldır Celal Can Algül ile aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy, önceki akşam sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Şensoy'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yaklaşık bir yıldır Celal Can Algül ile aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda sevgilisi ile akşam yemeği yedi.

Aşıklar Bu Kez Kaçamadı! İlk Kez Görüntülendiler

İlerleyen saatte mekandan çıkan sevgililer bir yıldır birlikte olmalarına rağmen ilk kez el ele görüntülendi.

"SİZ İLK DEFA GÖRÜYORSUNUZ"

Flaşlar patlarken mutluluğu yüzünden okunan Şensoy'a muhabirler "Efendim sizi ilk kez el ele görüyoruz?" demesi üzerine, Şensoy "Arkadaşlar teşekkür ederim siz ilk defa görüyorsunuz. İyi akşamlar" diyerek sevgilisi Algül ile arabaya binerek uzaklaştılar.

Aşıklar Bu Kez Kaçamadı! İlk Kez Görüntülendiler

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu.Tam adı Neriman Derya Şensoy'dur. Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy ve tiyatrocu Derya Baykal'ın ikinci kızıdır.

Müjgan Ferhan Şensoy adında bir ablası vardır. 2004 yılında annesi ile babası boşanmıştır.İstanbul Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. İllüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a gitti. Amerika'da Parsons The New School for Design okulunda eğitim gördü. 2013 yılında Birol Güven'in senarist ve Müfit Can Saçıntı'nın yönetmen olduğu "Doksanlar" dizisinde oynadı. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı ve Hesapta Aşk adlı yerli sinema filmlerinde yer aldı.

2015 yılında yapımcılığını Birol Güven'in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt'un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde yer aldı.

CELAL CAN ALGÜL KİMDİR?

Celal Can Algül, 1994 yılında Tekirdağ Şarköy'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini gönülden bağlı olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tamamlayan Algül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ikinci lisansını eğitimine devam ediyor. Oyuncu çevresi ve yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar ile yakın dostluğu ile tanınan Celal Can Algül aynı zamanda bir Twitter fenomeni ve 700.000 yakın takipçisi bulunuyor.

Algül, iş hayatında çeşitli ajans deneyimlerinin ardından Reaction Company isimli kendi dijital reklam ajansını kurarak kariyerine farklı bir boyut kattı. Dijital Haber sitesinin de sahibi olan Algül, kozmetik, yapımcılık gibi pek çok farklı sektörde de birçok şirketin kuruculuğunu üstleniyor ve sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

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Kaynak: Snob Magazin

Celal Can Algül, Hüseyin Altun, Derya Şensoy, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşıklar Bu Kez Kaçamadı! İlk Kez Görüntülendiler - Son Dakika

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