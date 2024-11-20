Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü

Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Debora Peixoto, sabah erken saatlerde oğlunu okula bırakırken giydiği şort ve spor sütyen nedeniyle diğer velilerin eleştirilerine maruz kaldı. Kendini savunan Peixoto, evden çalıştığını ve kendi çalışma düzenini belirlediğini ifade etti. Bu durum, modelin özel hayatını ve üçlü evliliğini yeniden gündeme getirdi. Peixoto, toplumun eleştirilerine rağmen mutlu olduklarını ve kendi kurallarını belirlediklerini açıkladı.

20.11.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı model Debora Peixoto (32), oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafetler nedeniyle diğer velilerin hedefi haline geldi. Sabah 06:00'da oğlunu okula götürürken şort ve spor sütyeni tercih eden anneye, okuldaki velilerin WhatsApp grubundan sert eleştiriler geldi.

'Gülünç' ve 'düşüncesiz' olmakla suçlanan Debora, kendini savunarak "Bir anne sabahın o saatinde tam takım giyinmek zorunda değil. Evden çalışıyorum ve kendi çalışma düzenimi kendim belirliyorum" dedi. 684 bin Instagram takipçisi olan sosyal medya fenomeni, eleştiren annelere "Kendi işinize bakın" diyerek gruptan ayrıldı.

Debora, "Oğlumun okulunda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Takipçilerimin bazıları kıyafetlerimi okul için uygunsuz bulurken, bazıları da istediğim gibi giyinme özgürlüğümü savundu" açıklamasında bulundu.

Bu olay, Debora'nın daha önce de gündem olan özel hayatını yeniden gündeme getirdi. Model, 61 yaşındaki eşi Anderson ve 28 yaşındaki Luiza ile üçlü bir evlilik yaparak da dikkat çekmişti. Üçlü, yakın çevrelerinin katıldığı bir düğün töreni düzenlemiş ve yakında balayına çıkmayı planladıklarını açıklamıştı.

Debora, "Kendi kurallarımızı kendimiz belirledik ve bu bizim için mükemmel işliyor. Toplumun eleştirilerine rağmen mutluyuz ve yeni hayatımıza birlikte devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı."

Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü
Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Brezilya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Medya, Spor, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yalnız Adam:
    böyle haberler bayılıyor editörleriniz artık zihin altlarinda her ne varsa!? 13 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ama o tattoolarin gözükmesi lazim 4 4 Yanıtla
  • Murat:
    bizde olsa laikler bunu baş tacı yapar.!!! 3 0 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    muhafazakarlığı İslamiyete has sanan insanlar var tutuculuk geri kafacilik her kavimde ve millette vardır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aşırı açık elbise ile çocuğunu okula bırakan model, velilerden sert tepki gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.