Aşk-ı Memnu Yeniden Ekranda

KANAL D'nin Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı Aşk-ı Memnu, izleyicilere aşk ve entrika hikayesi sunuyor. Final bölümüyle "Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip" yapımları arasında yer alan dizi, Kanal D'nin unutulmazları arasında.

ÖLÜMSÜZ HİKAYE

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu her yıl yaz aylarında yayınlanmaya devam ediyor. 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden günümüze uyarlanan, ölümsüz hikayesiyle de ekrana damga vuran Aşk-ı Memnu, hafta içi her gün saat 16.30'da Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.