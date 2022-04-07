Aşk İddiasına Flaş Cevap! - Son Dakika
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Aşk İddiasına Flaş Cevap!

07.04.2022 14:16
Aşk İddiasına Flaş Cevap!

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Önceki akşam Milano dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel'e bu iddia soruldu. İşte Hande Erçel'in cevabı...

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.

Güzel oyuncu, Hadise'yle geçen yaz ayrılan Kaan Yıldırım'la görüntülenince gündem oldu. İkili Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

2.Sayfa'nın haberine göre; Hande Erçel, geçtiğimiz akşam ablası Gamze Erçel ile Milano tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

"GÜZEL BİR TATİL OLDU"

Muhabirlerin "Milano tatili nasıl geçti?" sorusuna Erçel "Çok güzel bir tatil oldu bizim için, dinlenmiş oldum" cevabını verdi.

Geçtiğimiz hafta oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenen Erçel, özel hayatı hakkında da konuştu.

AŞK İDDİASINI YALANLAMADI

Güzel oyuncu, "Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz" cevabını vererek aracına yöneldi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 28 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

KAAN YILDIRIM KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Aşk İddiasına Flaş Cevap!
Aşk İddiasına Flaş Cevap!
Aşk İddiasına Flaş Cevap!
Aşk İddiasına Flaş Cevap!
Aşk İddiasına Flaş Cevap!

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İstanbul Havalimanı, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk İddiasına Flaş Cevap! - Son Dakika


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