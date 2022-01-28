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Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı - Son Dakika

Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı

28.01.2022 11:06
Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna çiftinden kötü haber geldi. Karantinada olan Onur Tuna ve Hande Doğandemir ayrıldı.

Mahkum dizisi ile beğeni toplayan Onur Tuna ve son olarak Annemizi Saklarken dizisinde rol alan Hande Doğandemir ve Onur Tuna çifti kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı kısa sürdü.

ONUR TUNA KARANTİNADA

Onur Tuna'nın hem iş, hem de özel hayatıyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, korona şüphesiyle hastaneye gitmişti ve yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" demişti. Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun bugün son yapılan testi pozitif çıktı. Soğuk algınlığı nedeniyle günlerdir bir türlü iyileşemeyen Tuna hemen karantinaya girdi.

AŞK KISA SÜRDÜ

Snob Magazin haberineHande Doğandemir'le beraberliği de kısa sürdü. İkilinin sessiz sedasız başlayan ilişkisi, yine sessiz sedasız bitti. Aşk, Doğandemir'in telefonunun kılıfındaki Onur Tuna'nın fotoğraf olmasıyla ortaya çıkmıştı.

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Son Dakika Magazin Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı - Son Dakika
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