Aşk şarkılarının vazgeçilmez sanatçısı Baha'nın gerçek ismi duyanları şaşırttı! - Son Dakika

Romantik şarkıların prensi, kadife sesli sanatçı Baha, 1999 yılında 'Kutupta Yaz Gibi' ve 'Boş Ver Üzülme' adlı şarkılarıyla hayatımıza girdi. Sonrasında çıkardığı albümlerle de aşıkların gönlüne hitap eden, magazin dünyasından hep uzak duran Baha, Akşam TV'de Akşam Yıldızı'nın konuğu oldu. Akşam Gazetesi'den Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı. 2010 ile 2020 yılları arasında sadece iki albüm yapan sanatçı bunun nedenini magazinden uzak olmak istemesi ve müzik piyasasının dijitale yönelmesi olduğunu söyledi.

"MAGAZİNİ PRİM YAPMAK İÇİN KULLANIYORLAR"

'Magazinin ülkemizde çok doğru kullanılmadığını düşünüyorum prim yapmak için kullanıldığı için uzak durmaya çalışıyorum' diyen Baha sözlerini şöyle sürdürdü: "2010'dan sonra müzik sektörü çok farklı yerlere gitti. Kendimi ifade edebileceğim televizyon programları olmadı, bu konuda çok titizim. Magazinden uzak olunca müzik sektöründen de uzak kaldığım düşünülüyor. Oysa ki ben her zaman müziğe devam ettim. Turnelerim, konserlerim hep oldu, kış aylarında Avrupa konserlerine ağırlık veriyorum."

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KEŞKE 10 TANE DAHA BAHA OLSA!"

Özellikle Sevgililer günü için her yıl çok fazla sahne teklifi geldiğini dile getiren Baha "Sevgililer gününün en çok aranan sanatçısıyım, keşke o gün benden 10 tane daha olsa. O gün ne güzel ki çok güzel buluşmalar yaşıyoruz. Seven insanlara kendi şarkılarımı söyleyebiliyor olabilmek beni sevindiriyor. Bir çok çift Canım Sevgilim adlı şarkımla tanışmış, benim şarkılarımla evlenme teklif etmiş ve çocuklarına Baha ismini vermiş, böyle anıları olan çok çiftle karşılaşıyorum, ne mutlu bana. Çok mutlu oluyorum bunları yaşadığım zaman" diye konuştu.

"TAHTA TABELAYA SIĞMAYINCA BAHA OLDU"

Gerçek adı Bahattin Gündoğdu olan romantik şarkıcıya 'Baha' isminin doğuş hikayesini şu sözlerle anlattı: Didim Altınkum'a akrabalarımızın yazlığına ziyarete gittiğimde bir akşam dışarı çıktık. Ben o dönem müzik öğretmenliği eğitimi alıyorum, gitar çalıyorum. Altınkum'da bir mekanda Bora ve Adnan ikilisi sahnede şarkı söylüyor. Bora ile hiç tanışmıyor olmama rağmen sesimin güzel olduğunu duyunca beni sahneye davet etmek istemiş. Çıktım bir şarkı söyledim, Bora da bana eşlik etti, ikimiz bir uyum sağladık. Ertesi yaz aynı mekandan Bora ile ikimize program teklifi geldi. Mekanın kapısında dikdörtgen tahta bir tabela vardı isimlerimiz yazılacaktı. Bora yazdılar altına Bahattin yazacaklar ama sığmıyor. 'Baha'da kaldı, dediler ki Baha da güzelmiş, ister misin böyle kalsın mı? dediler, kabul ettim. Baha oradan geldi, albümle ilgili bir proje değildi yani. Bahattin ismini çok severim ailem ve eski arkadaşlarım ilkokul, ortaokul, lise döneminden arkadaşlarım bana Bahattin diye hitap ederler. Bahattin dedemin ismidir, benim için çok özel bir isimdir. Kız arkadaşım da zaman zaman Bahattin diyor."

"EVLENME TEKLİFİ SIRASI BENDE!"

"En çok sizin şarkılarınızla evlenme teklifi ediliyor. Siz hiç evlenme teklif ettiniz mi?" sorusu üzerine Baha sürpriz bir itirafta bulunarak 'Hayır hiç evlenme teklifinde bulunmadım, hiç evlilik yaşamadım ama bir yıldır çok güzel bir ilişki yaşıyorum, kısmet olursa bana bu özel duyguları yaşatan kız arkadaşıma evlenme teklifi edebilirim. Ben de artık evlenmek çocuk sahibi olmak istiyorum. Çok huzurlu ve mutluyum. Sürpriz haberler vereceğim ilerleyen günlerde" dedi.

SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKMAMAK LAZIM

Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin çok tartışıldığını hatırlattığımız Baha şunları dile getirdi: "Tabi ki çıplak çıkmamak lazım sahneye, bu tartışılacak konuşulacak bir konu bile değil. Ben bu konularda yorum yapmak istemiyorum çünkü söyleyeceklerim çok hoş olmaz. Ama geçmişten günümüze Türk halkını göz önüne aldığınızda bu bir kültür işi. Sahnede uzaylı gibi olamazsınız, bu dünyada yaşıyor bu ülkede müzik yapıyorsunuz, bu ülkede sahneye çıkıyorsunuz kendinize göre bir tarzınız da olsa, kendinize göre bir kitleniz de olsa bu herkese yansıyorsa biraz dikkat edeceksiniz kendinize."