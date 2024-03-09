Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi

Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

Haberler.com stüdyosuna konuk olan Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kendisi gibi oyuncu kızı Melike İpek Yalova'yla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kızına sektöre girerken kimseyle para konuşmaması gerektiğini öğütleyen Yalova, "Kim daha iyi oyuncu" sorusuna da "Daha iyi olmak diye bir şey yoktur. İnsanın kendini geliştirmesi önemli" dedi.