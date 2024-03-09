Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve uzun süredir özel hayatında kimse olmayan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. 14 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izleyerek aşklarını ilan eden çiftten yan yana ilk görüntü geldi.
İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte zaman geçirdiklerinde paylaşım yapan ikili, dün akşam Beyoğlu'nda bir konsere gitti. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran Kurtaş ve Akalay, sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o anları da konserde bulunan seslendirme sanatçısı Coşku Belet tarafından görüntülendi. Öte yandan Akalay ve Kurtaş bu videoyla ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu
Ünlü çift 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etmişti.
Son Dakika › Magazin › Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin incisi Erciyes'te Türkiye'nin en büyük kar etkinliği KışFest düzenlerken, etkinlik kapsamında yağan kar altında ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.
5,5 aylık hamile güzel oyuncu Burcu Biricik, dün akşam düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü'nde podyuma çıktı. Kırmızı bir elbise giyen Biricik, karnı burnunda verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını açıkladı. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümde oyun esnasında Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga ediyor. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın ''Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız'' demesinin ardından yayını terk ediyor.
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Haberler.com stüdyosuna konuk olan Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kendisi gibi oyuncu kızı Melike İpek Yalova'yla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kızına sektöre girerken kimseyle para konuşmaması gerektiğini öğütleyen Yalova, "Kim daha iyi oyuncu" sorusuna da "Daha iyi olmak diye bir şey yoktur. İnsanın kendini geliştirmesi önemli" dedi.
Babadağ Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar müzik eşliğinde eğlendi ve hediyeler kazandı.
1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
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