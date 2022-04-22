Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler - Son Dakika
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Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler

22.04.2022 23:34
Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler

Geçtiğimiz günlerde Türker Dağdelen'den ayrılan oyuncu Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile önceki akşam Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ay ilk kez Yeniköy'de bir balıkçı çıkışı görüntülenen Bestemsu Özdemir ve Serkan Mehmet Durdu, o dönem aşk iddiasını yalanlamıştı.

"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

Önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülenen ikiliden Bestemsu Özdemir, "İlişkimiz daha 2-3 aylık. Bu sefer aradığım aşkı bulduğumu düşünüyorum. Şans benden yana olur umarım" açıklamasını yaptı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

SERKAN MEHMET DURDU KİMDİR?

Serkan Mehmet Durdu, 1978 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul'da tekstil üretiminde tecrübe sahibi olduktan sonra restaurant işletmeciliği yapan Serkan Mehmet Durdu Etiyopya'dan gelen iş teklifini kabul ederek Afrika'nın yolunu tuttu.

Deneyimlerine dayanarak 2010 yılında üretim amaçlı yatırım yapmaya karar vererek bugünkü başarılarılarının temelini oluşturdu. Serkan Mehmet Durdu, 'Serdur Global' adlı şirketin başkanıdır.

Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler
Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler
Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler
Aşkları Belgelendi! El Ele Görüntülendiler

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Bestemsu Özdemir, Mehmet Durdu, Yeniköy, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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