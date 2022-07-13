Aşkları Belgelendi! İlk Açıklama Geldi - Son Dakika
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Aşkları Belgelendi! İlk Açıklama Geldi

13.07.2022 19:00
Aşkları Belgelendi! İlk Açıklama Geldi

Güzel oyuncu Sevcan Yaşar, müzisyen İrsel Çivit ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'tan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Sevcan Yaşar, müzisyen İrsel Çivit ile aşk yaşamaya başladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Yaptığı film müzikleri ile adından söz ettiren İrsel Çivit, "Sevcan ile aynı dili konuşuyoruz ve çok mutluyuz" dedi.

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar (d. 8 Şubat 1990, İzmir), Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birinci oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Erkenci Kuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Sen Çal Kapımı gibi sevilen projelerde rol aldı.

İRSEL ÇİVİT KİMDİR?

Aslen Kilis'li olan İrsel Çivit, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Kilis'de tamamladı. Ardından özel yetenek bursu ile SNP Art Academy'de müzik, İtalya Verona Accademia Per da opera eğitimi aldı. Doğu (şark) müziği, özellikle Avrupa ve İran olmak üzere dünya film müzikleri konusunda araştırmaları ve çalışmaları birçok gazete ve dergide yayınlandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar, Yönetmen, Kilis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkları Belgelendi! İlk Açıklama Geldi - Son Dakika

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