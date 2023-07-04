Aslı Enver, İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi - Son Dakika
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Aslı Enver, İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi

04.07.2023 12:20

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan ve birçok projede yer alan Aslı Enver, geçtiğimiz sene evlendiği Berkin Gökbulak ile ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğine 'Elay' adını veren Enver'in ve bebeğin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yıllar önce rol aldığı Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran ve sonrasında birçok projede yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız aşk yaşadığı Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, anne oldu.

ELAY ADINI VERDİLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, hamileliğini sakin bir şekilde çalışmadan geçiren güzel oyuncu, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kız çocuğu olan Enver, bebeğine "Elay" adını verdi. Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Aslı Enver, 3 gün önce de Berkin Gökbudak ile verdiği pozları peş peş paylaşarak "Çok" notunu yazmış

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