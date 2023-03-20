Aslı Enver ve Mehmet Günsur'un başrolde yer aldığı Arayış dizisinden ilk görüntüler! - Son Dakika
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Aslı Enver ve Mehmet Günsur'un başrolde yer aldığı Arayış dizisinden ilk görüntüler!

20.03.2023 15:10

Başrollerinde Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in oynadığı Disney Plus'ta yayınlanacak "Arayış" dizisinden ilgiyle beklenen ilk kareler geldi. Bir kadının kendini arayışını konu olan dizinin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Disney Plus'ın yeni yerli içeriği olan 'Arayış' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, şimdiden merak konusu oldu.

İLK KARELER YAYINLANDI

Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu gibi usta isimler de yer alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan diziden ilk kareler yayınlandı.

ARAYIŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

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Son Dakika Magazin Aslı Enver ve Mehmet Günsur'un başrolde yer aldığı Arayış dizisinden ilk görüntüler! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslı Enver ve Mehmet Günsur'un başrolde yer aldığı Arayış dizisinden ilk görüntüler! - Son Dakika
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