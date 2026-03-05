Aslıhan Turan'ın milyonluk otomobili ve aksesuarları gündem oldu - Son Dakika
Aslıhan Turan'ın milyonluk otomobili ve aksesuarları gündem oldu

05.03.2026 23:42
Eski milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de görüntülendiği anlarla yeniden gündeme geldi. Lüks tarzıyla sık sık konuşulan Turan, bu kez yaklaşık 107 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Cullinan aracı ve yaklaşık 1 milyon TL'lik Hermes çantasıyla dikkat çekti. Turan'ın milyonluk kombinine ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan,Etiler'de objektiflere takıldı. Şıklığı ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Turan, bu kez yalnızca tarzıyla değil, milyonluk otomobili ve lüks aksesuarlarıyla da dikkat çekti.

SERVET DEĞERİNDE DETAYLAR

Turan'ın kullandığı lüks araç ve aksesuarların değeri adeta dudak uçuklattı. Şehir turunda tercih ettiği Rolls-Royce Cullinan model aracın piyasa değerinin yaklaşık 2.1 milyon Euro ( 107 milyon TL) olduğu belirtiliyor.

Turan'ın kombinini tamamlayan Hermès marka çantanın ise yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu ifade ediliyor.

"HERMES'TEN BAŞKA ÇANTA KULLANMIYORUM"

Aslıhan Doğan Turan daha önce yaptığı açıklamalarda Hermès çantalara özel bir ilgisi olduğunu dile getirmişti. Turan, bu çantaları sadece aksesuar olarak görmediğini belirterek, " Hermes'ten başka çanta kullanmıyorum. Bu çantaları aynı zamanda bir yatırım aracı olarak görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Etiler'de görüntülenen Turan'ın milyonluk otomobili ve çantası kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle lüks markalara ait sınırlı üretim çantaların son yıllarda bir yatırım aracı olarak görülmesi, Turan'ın tercihleri üzerinden yeniden tartışılmaya başlandı.

