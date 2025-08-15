54 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet ile evlilik kararı aldı. Çifti en mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı.
Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sayarı'nın seçtiği gelinlik güne damga vurdu. Sayarı'nın şık gelinliği çok beğenildi.
Sayarı'nın eşi de gelinliğe tam not verdi. Sayarı yaptığı paylaşımda, "Eşim öyle kolay kolay beğenmez" dedi.
Son Dakika › Magazin › Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?