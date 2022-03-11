Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi

11.03.2022 09:28
Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi

Organ Bağışı Farkındalığı için çalışan Hayata Bağış Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sahneden dikkat çekecek.

Hayata Bağış Derneği tarafından düzenlenen ve AYDA1DETOKS grubunun sahne alacağı konserin en büyük destekçisi ise Ata Demirer olacak. Konuk sanatçı olarak katılacağı konserde, Demirer'in seslendireceği eserler ise konser akşamına kadar sürpriz olacak. Ata Demirer : "Sadece pandemi sürecinde değil, tüm hayatları boyunca insanlığın yardımına koşan sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz… 14 Mart gecesi, Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan konserde, hem sağlık dünyasından dostlarımızın yanında olup onlara teşekkür etmek, hem de organ bağışı bekleyen 30 bin hastaya destek amacıyla sahnede olacağım. 14 Mart akşamı söylenecek şarkıların tıp camiasındaki dostlarımıza moral, hastalarımıza şifa olmasını dilerim" dedi. Orkestra üyeleri Doktor ve Organ Nakli Koordinatörlerinden oluşan AYDA1DETOKS grubu, 14 Mart Pazartesi akşamı, Jolly Joker Vadistanbul'da tüm sağlıkçılar ve organ bağışı bekleyen 30 bin hasta için sahne alacak.

Tüm sağlık çalışanları ve organ nakli bekleyen hastalar için gerçekleştirilecek konserin destekçileri arasında; Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Organ Nakillerini Destekleme Derneği, Organ Nakillerini Destekleme ve Bilinçlendirme Derneği, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, İyilik İçimizde Derneği, Perfüzyonistler Derneği, Kanope, Türkiye Motosiklet Platformu, Alveols, Çarşı Grubu ve Jolly Joker Vadi İstanbul yer alıyor. AYDA1DETOKS grubu ise; Selçuk Köse, Hüseyin Yıldırımoğlu, Adnan Sayar, Burhan Güneş, Turan Yıldırımoğlu, İlker Yeter ve Hüseyin Aksoy'dan oluşuyor.
Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi

YORUMLAR
500
Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi Katar'da 9. Uluslararası Tarım Fuarı başladı Katar'da 9. Uluslararası Tarım Fuarı başladı

Tıp Bayramı, Ata Demirer, 14 Mart, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
08:56 Zelenskiy, savaşın devam ettiği yerlerden 100 bin kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement