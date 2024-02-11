Ateş'in planlarına karşı Gülsoylar kenetlendi - Son Dakika
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Ateş'in planlarına karşı Gülsoylar kenetlendi

Ateş\'in planlarına karşı Gülsoylar kenetlendi

Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye, onun misilleme yapacağına inanır ve Yaman'dan ifadesini geri almasını ister. Okan'ın yaşadığı buhran ise Yaman'ın kararlarını gözden geçirmesine sebep olur. Ateş, serbest bırakıldıktan sonra şirkete büyük ortak olmak için oyununu sürdürür ancak karşısında tüm Gülsoy ailesini bulur. Yaman, ailesinden aldığı güçle Ateş'i alt edebilecek mi? Ateş'in Gülsoylar'a sürprizi ise tepki alır.

11.02.2024 12:13
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24.Bölüm Özeti:

Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

Kaynak: Magazinkolik

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