Türk YouTube fenomeni Avusturya'dan sınır dışı edildi! "Böyle giyinerek abdest kaçırıyorsun" demişti

Avusturya'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın yaptığı sokak röportajında bir kadına giyiminden dolayı hakaret etmesi sosyal medyada gündem oldu.

''İNSANLARIN ABDESTİNİ KAÇIRIYORSUN''

Viyana'da yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mesut Can Eray isimli erkek, Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Genç kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve Eray'a gülümseyerek yanıt verdiği görüldü. Çok sayıda kişi Eray'a söylemlerinden dolayı tepki gösterdi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yargılanmasını talep etti. Başlatılan soruşturma sonucunda ise Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi.