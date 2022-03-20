Aybüke Pusat'tan itiraf üstüne itiraf geldi: Sahte hesaplarla herkesi takip ediyorum - Son Dakika

2014 senesinde katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra yer aldığı projelerde ismini milyonlara duyuran Aybüke Pusat Youtube'da "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına katıldı. Kariyeriyle ilgili konuşan Pusat, Halide Edip Adıvar'ı oynamak istediğini söyledi. Oyuncu "Onun bir romanındaki bir kadın da olur. O dönemde yazılmış edebi eserleri çok seviyorum" dedi.

"SAHTE HESAPLARIM VAR"

Samimi itiraflarıyla programa damga vuran güzel oyuncu, sosyal medyada sahte hesapları olduğunu itiraf etti. "O kadar büyük bir 'stalk'çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum" dedi. İşte Pusat'ın konuşmalarından diğer satırbaşları;

"KURŞUN DÖKTÜRMEYİ SEVİYORUM"

"Kurşun döktürmeyi seviyorum. Evde toplanıp 15 kişi çarşafın altına giriyoruz, annem döküyor. Hiç ulaşamayacağım birine büyük bir şey hissedip aşırı uyuyarak depresyona girmiştim. Dizilerde sürekli ağladığım için kendimi rüyalarda ağlarken görüyorum. En sık aldığım iltifat "Ekrandakinden daha güzelmişsiniz". Seksist olmayan küfürler ediyorum. Ağzıma oturan, minicik, tatlı küfürler var.