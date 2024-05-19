Aydın Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde kutladı.

Son dönemin en sevilen sanatçılarından Simge, Aydın'da sevenleriyle buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Simge konserini 40 bine yakın Aydınlı izlerken, sahneye çıkan sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm gençlerin bayramını kutlayıp "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN