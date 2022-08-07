Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

07.08.2022 12:35

Edinilen Aydın gelişmesine göre Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu Uludağ Yaz Festivali'nin ikinci gününe Uzi ile Emre Aydın şarkılarıyla damga vurdu.

Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

BURSA - Uludağ Yaz Festivali'nin ikinci gününe Uzi ile Emre Aydın şarkılarıyla damga vurdu.

Uludağ Yaz Festivali'nde kendine has tarzı ile beğeni toplayan Elçin Orçun'un ardından son dönemlerde çıkış yakalayan rock müzik gruplarından Mavi Gri sahneye çıktı. 'Yanlış Liman' ve 'Alt Üst Olmuşum' gibi sevilen şarkılarıyla ilgi toplayan grup, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı. Sahnedeki enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı, performansıyla da tam not aldı. 'Kusura Bakma' adlı şarkı ile müzik dünyasında yer edinen genç şarkıcı Tuğkan da, Bursalı müzikseverlerin karşısına çıktı. Yoğun ilgi ile karşılaşan genç şarkıcı, 'Ele Layık' adlı şarkısıyla hayranlarına hüzünlü anlar yaşattı. Son zamanların popüler gruplarından Madrigal de ikinci günde hayranlarıyla buluşurken, performansıyla büyüledi. 'Seni Dert Etmeler' adlı şarkısıyla coşkuyu zirveye çıkaran grup, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Çıkardığı şarkılar ile rap müziğinin popüler isimlerinden biri olan Uzi sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü rapçı, sahnedeki enerji dolu hareketleri ve performansıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Uzi, 'Arasan Da' adlı şarkısıyla Bursalıları coştururken, ayrıca 'Makina', 'Paparazzi' ve 'Krvn' adlı şarkılarıyla da büyük beğeni topladı.

İkinci günün finalinde ise sahne Emre Aydın'ın oldu. Ünlü rockçı, şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. 'Sen Beni Unutamazsın', 'Beni Vurup Yerde Bırakma' ve 'Bir Pazar Kahvaltısı' gibi şarkılarla hayranlarının gönüllerine dokunan Emre Aydın, en çok sevilen şarkılarından 'Hoşçakal' ve 'Son Defa' ile de tam not aldı.

Festivalde bugün ayrıca Melisa Karakurt, Soft Analog, Perdenin Ardındakiler, Anıl Piyancı, Sagopa Kajmer ve Yüzyüzeyken Konuşuruz sahne alacak.

YORUMLAR
500
Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış
Kaynak: İHA

Emre Aydın, Uludağ, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement