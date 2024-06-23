Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı - Son Dakika
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Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı

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Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, parasını istemeye gelen personeline tokat attı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden personel ise Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.

23.06.2024 22:49
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Müzisyen, gezgin, radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı personeline tokat attı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, Sicimoğlu ve parasını istemeye gelen personelinin tartıştığı görüldü.

Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı

ÇALIŞANINA TOKAT ATTI

Çalışan gencin çektiği görüntülerde, Sicimoğlu'nun "Çalışana para verilir." demesi dikkat çekti. Ardından personelinin üzerine yürüyüp tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan o anları kaydeden personel ise tokat yedikten sonra Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.

Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Ayhan Sicimoğlu, Cep Telefonu, Tokat, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Para seni sadece zengin ve ünlü yapar. KARAKTER efsane . o da sen ve senin gibilerde yok. 4 2 Yanıtla
    ferhat eser: sabri sende takmışsın parası olanı eleştirmeye para beni vezir yapıyor aga vezir uçuruyor beni parayı bir kenara bırakalımda cebimizde çakıl taşıylamı dolaşalım 4 2

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