Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı

Müzisyen, gezgin, radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı personeline tokat attı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, Sicimoğlu ve parasını istemeye gelen personelinin tartıştığı görüldü.
Çalışan gencin çektiği görüntülerde, Sicimoğlu'nun "Çalışana para verilir." demesi dikkat çekti. Ardından personelinin üzerine yürüyüp tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan o anları kaydeden personel ise tokat yedikten sonra Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.
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