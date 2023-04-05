Karnı iyice belirginleşmiş! 6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı - Son Dakika
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Karnı iyice belirginleşmiş! 6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı

05.04.2023 10:54

6,5 aylık hamile Aslı Enver, sosyal medya hesabından annesiyle trafikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Enver'in belirginleşen karnı ise dikkat çekti.

Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu Aslı Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Gözlerden uzak bir nikah yapan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Enver'in paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, annesiyle trafikte olduğu bir videosunu paylaştı. 6,5 aylık hamile Enver'in belirginleşen karnı ise dikkatlerden kaçmadı. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver'in bir kızı olacak.

6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı, belirginleşen karnı dikkat çekti

"İSİM NET DEĞİL, SÜREÇ GAYET GÜZEL GİDİYOR"

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde eşiyle yurt dışı tatilinin dönüşünde görüntülenmişti. Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu "Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" demişti. Kız bebek bekleyen Enver, isim konusunda da "İsmi net değil. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım... Birkaç isim arasında kararsızız. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı, belirginleşen karnı dikkat çekti
6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı, belirginleşen karnı dikkat çekti
6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı, belirginleşen karnı dikkat çekti
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Aslı Enver, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karnı iyice belirginleşmiş! 6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karnı iyice belirginleşmiş! 6,5 aylık hamile Aslı Enver son halini paylaştı - Son Dakika
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