Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı

Son Güncelleme: 28.08.2023 11:56

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Uğur Bilgin, dün İrem Uslu ile evlendi. Çifti yalnız bırakmayan Aylin Kontente, Güldür Güldür'deki partnerini eşiyle dans ederken görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, dün İrem Uslu ile yapılan törenle nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede arkadaşını yalnız bırakmayan Aylin Kontente, duygusal anlar yaşadı.

ONUR BULDU ŞAHİTLİK YAPTI

Haziran ayında Sapanca'da nişanlanan çifti düğününde de sevenleri yalnız bırakmadı. Çiftin şahitleri arasında Güldür Güldür Show'un eski oyuncularından Onur Buldu da vardı. Nikah sonrası çifti dans ederken gören Aylin Kontente ise gözyaşlarına hakim olamadı. Instagram hesabından çiçeği burnunda çifti paylaşarak "Benim canım kardeşim Uğur Bilgin ve güzeller güzeli İrem ifadelerini kullandı. Nikahtan sık sık paylaşım yapan Aylin Kontente ağladığı esnada çekilen videoyu da "Yakalandım" notuyla paylaştı.

Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde ağladı
Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde ağladı
Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde ağladı
Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde ağladı

Aylin Kontente, Uğur Bilgin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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