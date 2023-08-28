Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, dün İrem Uslu ile yapılan törenle nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede arkadaşını yalnız bırakmayan Aylin Kontente, duygusal anlar yaşadı.

ONUR BULDU ŞAHİTLİK YAPTI

Haziran ayında Sapanca'da nişanlanan çifti düğününde de sevenleri yalnız bırakmadı. Çiftin şahitleri arasında Güldür Güldür Show'un eski oyuncularından Onur Buldu da vardı. Nikah sonrası çifti dans ederken gören Aylin Kontente ise gözyaşlarına hakim olamadı. Instagram hesabından çiçeği burnunda çifti paylaşarak "Benim canım kardeşim Uğur Bilgin ve güzeller güzeli İrem ifadelerini kullandı. Nikahtan sık sık paylaşım yapan Aylin Kontente ağladığı esnada çekilen videoyu da "Yakalandım" notuyla paylaştı.