Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi

03.08.2022 12:33
Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi

Aynı zamanda oyuncu olan Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayta Sözeri, sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Aynı zamanda oyuncu olan Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayta Sözeri, sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Bodrum'da sahne sonrası birkaç gün boşluğu fırsat bilerek kendine ayıran sanatçı Ayta Sözeri, Azka Otel'de dinlenmeye çekildi. Bol bol kitap okuyup dinlenmeyi tercih eden sanatçı, sahil kenarında öğle yemeğinde güzel sunucu Özlem Yıldız ile karşılaşınca sohbet etti. Basın mensuplarının ricasını kırmayıp Yıldız ile birlikte poz veren Ayta Sözeri, "Boşuna burada bekleyip zaman kaybetmeyin, denize girmeyeceğim. Siz mesainize başka yerde devam edin" diyerek odasına çekildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı Yaranamıyoz'un ilk konseri Bodrum'da Yaranamıyoz'un ilk konseri Bodrum'da Ünlü sanatçı Cenk Eren 'Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim' Ünlü sanatçı Cenk Eren 'Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim'
Kaynak: İHA

Ayta Sözeri, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:23 Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da: İlaçlama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement