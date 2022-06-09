Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama

Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakmıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda bir etkinliğe katılan Yasemin Kay Allen, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

"İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

Tolga Güleç ile ayrılmadıklarını ifade eden Allen, "Öyle fevri hareketler olabiliyor bazen. Gayet mutluyuz, ilişkimiz süper gidiyor" dedi.

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Güzel oyuncu, "Fevriliğinizin nedeni neydi?" sorusuna ise, "Benim size malzeme borcum olsun olur mu?" diyerek kaçamak cevap verdi.

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen (d. 10 Temmuz 1989, Londra), İngiliz-Türk oyuncudur.

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır. 2019-2020 yılları arasında ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayınlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakteriyle başrolde yer almıştır.

Yasemin Allen bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşıyor.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır.

Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.

2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde Kenan'ı canlandırmıştır.

TOLGA GÜLEÇ ÖZEL HAYATI

Tolga Güleç, 2013-2017 yılları arasında Yeliz Şar ile evli kalmıştır.