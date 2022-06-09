Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama

09.06.2022 00:12
Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama

'Erkek Severse' adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ayrıldığı iddia edilmişti. Yasemin Kay Allen'dan ayrılık iddiasına cevap geldi. İşte detaylar...

Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakmıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda bir etkinliğe katılan Yasemin Kay Allen, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

"İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

Tolga Güleç ile ayrılmadıklarını ifade eden Allen, "Öyle fevri hareketler olabiliyor bazen. Gayet mutluyuz, ilişkimiz süper gidiyor" dedi.

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Güzel oyuncu, "Fevriliğinizin nedeni neydi?" sorusuna ise, "Benim size malzeme borcum olsun olur mu?" diyerek kaçamak cevap verdi.

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen (d. 10 Temmuz 1989, Londra), İngiliz-Türk oyuncudur.

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır. 2019-2020 yılları arasında ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayınlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakteriyle başrolde yer almıştır.

Yasemin Allen bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşıyor.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır.

Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.

2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde Kenan'ı canlandırmıştır.

TOLGA GÜLEÇ ÖZEL HAYATI

Tolga Güleç, 2013-2017 yılları arasında Yeliz Şar ile evli kalmıştır.

Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama
Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama
Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama

YORUMLAR
500
İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 00:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ayrılık İddiaları Sonrası Bomba Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement