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Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı

Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştığını duyurdu. Ünlü şovmen genç aşkıyla çıktığı akşam yemeğinden poz paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
04.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:41
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Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 2 önce ayrıldığı Gülseren Ceylan ile barıştı. Ceylan Erbil için "Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım" demişti.

2 AY ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş Ceylan ile yollarını 2 ay önce ayırmıştı.

Ayrılık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı

GENÇ AŞKIYLA POZ VERDİ

Ceylan'dan ayrıldıktan sonra44 yaş küçük Nevide Çiçek'le aşk yaşayıp ayrılan Mehmet Ali Erbil eski sevgilisiyle barıştığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Erbil genç sevgilisiyle çıktıkları akşam yemeğinde verdikleri pozu yayınladı.

Ayrılık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
YORUMLAR (4)
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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı - Son Dakika
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