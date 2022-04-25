Ayrılık Nedeni Belli Oldu! - Son Dakika
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Ayrılık Nedeni Belli Oldu!

25.04.2022 11:34
Ayrılık Nedeni Belli Oldu!

Tuba Büyüküstün'ün imalı paylaşımı sonrası Serenay Sarıkaya ile birlikteliğini sonlandırdığı konuşulan Umut Evirgen, önceki akşam Asmalımescit'teydi. Evirgen'in ayrılık iddiasını yalanlamaması dikkat çekti. Peki Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı neydi? Büyüküstün, Evirgen ile Sarıkaya'nın ayrılmasına sebep mi oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya'ya olan aşkını itiraf eden işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülenti. Bir mekanda görüntülenen Evirgen, arkadaşları ile vakit geçirdi.

'AYRILIK' İDDİASINI YALANLAMADI

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Umut Evirgen, gazetecilerin "Serenay Sarıkaya ile ayrıldığınız yönünde haberler çıktı. Kıskançlık krizi yaşandı mı?" sözlerinin üzerine, "Arkadaşlar iyi geceler" demekle yetindi.

Evirgen'in ayrılık iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

AYRILIĞA TUBA BÜYÜKÜSTÜN MÜ NEDEN OLDU?

Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran bir paylaşım gelmişti. Büyüküstün, Umut Evirgen Sarıkaya ile aşk yaşarken Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaşmıştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu:

"Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda... Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir... Üşümekten kormadan... Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı."

Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlanmıştı.

Evirgen ile Sarıkaya'nın, Büyüküstün'ün bu gönderisinin ardından yollarını ayırdığı konuşuluyor.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı.

Son olarak Kimya adlı sinema filmi yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Umut Evirgen, filminin başrolünde eski sevgilisi Melisa Şenolsun'a yer verdi.

Umut Evirgen, bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor.

Ünlü işletmeci özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

Ayrılık Nedeni Belli Oldu!
Ayrılık Nedeni Belli Oldu!
Ayrılık Nedeni Belli Oldu!
Ayrılık Nedeni Belli Oldu!

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Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Hüseyin Altun, Umut Evirgen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ayrılık Nedeni Belli Oldu! - Son Dakika


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