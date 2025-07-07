Ayşe Barım\'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 1 Ekim 2025 tarihine ertelendi. Sanatçı menajeri Ayşe Barım hakkında, bağlı bulunduğu oyuncuları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği ve olayların organizasyonunda rol aldığı iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada tutuklu sanık Barım ve avukatları hazır bulundu.

Savunmasında yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Mahkeme ayrıca, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever'in tanık sıfatıyla zorla getirilmelerine hükmetti.

Duruşmayı yerinde takip eden çok sayıda sanatçı, karar sonrası adliyeden üzgün ve sessiz şekilde ayrıldı. Bazı isimlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.