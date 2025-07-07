Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

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Ayşe Barım\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
07.07.2025 14:26  Güncelleme: 14:48
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Ayşe Barım\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Gezi Parkı davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım, tüm suçlamaları reddetti. Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını belirten Barım, "Her tarafım mosmor, yaşam hakkımı geri istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 1 Ekim tarihine ertelendi.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"BEN KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM"

Barım, duruşmada yaptığı duygusal savunmasında tüm suçlamaları reddetti.

Gözyaşları içinde konuşan Barım, "Kimseyi yönlendirmedim. Ben onların patronu değilim, menajeriyim. Her gün oyuncularımla görüşürüm, bu görevimin bir parçası. Ben onların orada olduğunu görünce gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi ya da 6 Şubat depremi gibi bir duruşla oradaydım," ifadelerini kullandı. Barım, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarını da dile getirerek, "Kalbimde altı ayrı rahatsızlık, beyin anevrizmam var. Her tarafım mosmor. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum. Yaşam hakkımı geri istiyorum," dedi. Sanık, ameliyat öncesi tetkiklerin yapılmasına izin verilmediğini ve koşulların sağlığı için tehlikeli olduğunu belirtti.

TUTUKLULĞU DEVAM EDECEK

Savcılık, Barım'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: Haberler.Com

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Son Dakika Magazin Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Johny Guitar:
    çıkmasın 10 11 Yanıtla
  • 1967Ramo:
    her şey çok güzel oluyor 7 9 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    niye icerde hala anlimis degilim . 8 7 Yanıtla
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