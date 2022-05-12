Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi - Son Dakika

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam katıldığı bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce bir ödül töreninde tercih ettiği kıyafeti eleştirdi. Çakar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de peşin sıra gelmeye başladı.

"GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖBEĞE KADAR İNMİŞ"

Sosyal medya hakkında konuşan Çakar, Sezen'in kıyafeti için "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: BEN EZELDEN SUÇLUYMUŞUM

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Ayşegül Aldinç de genç meslektaşının kıyafeti için yapılan eleştirilere sessiz kalmayan isimlerin başında geldi. Yıllar önce giydiği göğüs dekolteli elbiseli pozunu paylaşan Aldinç "Ben de ezelden suçluymuşum bak" dedi.

BİGE ÖNAL: İÇ ÇAMAŞIRI ÜZERİNDEN AHLAK CETVELİ TUTMAK NE DEMEK?

Genç oyuncu Bige Önal da Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "İç çamaşırı üzerinden ahlak cetveli tutmak ne demek? Kimin ne giydiği ile ilgili, ne taktığıyla ilgili, bedeniyle ilgili konuşmak ne demek? Ne münasebet? Toplumun şirazesini kimin ne giydiği değil, üstüne vazife olmadan her konuyla ilgili konuşanlar kaydırıyor" ifadelerini kullandı.